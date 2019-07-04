Эрдоган поздравил Влах с переизбранием на должность башкана

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ирину Влах с переизбранием на пост башкана Гагаузии. В поздравительной телеграмме глава турецкого государства подчеркнул, что Анкара готова и «в дальнейшем оказывать всяческую поддержку гагаузским собратьям». Эрдоган также отметил, что гагаузы являются «мостом дружбы» между Молдовой и Турцией. Власти Турции заинтересованы в том, чтобы права и интересы гагаузов «соблюдались в полной мере».

– Для развития Гагаузии и повышения уровня благосостояния наших гагаузских собратьев наша страна через свои организации и сообщества будет делать все, что в наших руках, – написал он.

Президент Турции пожелал Ирине Влах здоровья и успехов, а всему гагаузскому народу – мира и благополучия.

Стоит отметить, что ранее с победой на выборах башкана Ирину Влах также поздравили генсек “Тюрксой” Дюсен Касеинов, посол Словакии в Молдове Душан Дачо, спикер Народного собрания Гагаузии Владимир Кысса, руководитель Союза гагаузов Приднестровья Сергей Калынеделя, посол Литвы в Республике Молдова Кястутис Кудзманас, посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Молдове с резиденцией в Киеве Самат Ордабаев и генеральный консул этой республики в Кишиневе Ерлан Мукашев, международный союз «Наследники Победы», заместитель председателя Одесского областного совета и председатель Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Димчогло и многие другие. Первым Ирину Влах поздравил президент Молдовы Игорь Додон, который прибыл в Комрат сразу после завершения голосования. С поздравлениями в адрес Влах также обратились спикер Зинаида Гречаный и премьер Майя Санду.

Напомним, выборы башкана Гагаузии прошли 30 июня. Явка составила более 50%. Ирина Влах набрала почти 92% голосов избирателей.