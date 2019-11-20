Эрдоган поздравил Кику по случаю вступления в должность премьер-министра

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное послание Иону Кику по случаю вступления в должность премьер-министра.

Глава турецкого государства отметил позитивную эволюцию двусторонних отношений за последние годы. Президент Турции также выразил надежду на то, что на протяжении мандата кабинета министров Иона Кику сотрудничество между странами получит новый положительный импульс.

В заключение Эрдоган пожелал Кику успехов и достижения целей для социально-экономического развития нашей страны.