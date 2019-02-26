Эпидемиологическая ситуация в стране: за неделю зарегистрировано более 14 тысяч случаев ОРВИ

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Национальное агентство общественного здравоохранения продолжает следить за ситуацией в стране, связанной с распространением гриппа, острых инфекций верхних дыхательных путей и тяжёлых острых респираторных инфекций.

Согласно эпидемиологическим данным в территориях, за неделю (18.02.19-24.02.19) заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей составила 394,72 случая на 100 000 населения, что превысило порог эпидемии (315,88 случаев на 100 000 населения). Это на 11,7% выше по сравнению с прошлой неделей (04.02.19-10.02.19).

За отчётный период было зарегистрировано 205 случаев сезонного гриппа, 32 из которых были подтверждены лабораторными анализами. Кроме этого, было зафиксировано 14 016 случаев ОРВИ и 556 случаев ОРЗ. В течение недели в вирусологической лаборатории на предмет присутствия вирусов гриппа было исследовано 65 образцов. Результат оказался положительным в 32 образцах (25-A(H1N1)pdm09 и 7-A(H3N2). Примечательно, что за отчётный период не было зарегистрировано случаев смерти от сезонного гриппа.

Напомним, что с начала холодного сезона от гриппа скончались 27 человек.