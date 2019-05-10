Эпидемиологическая ситуация в стране: Минздрав зарегистрировал спад заболеваемости ОРВИ

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Национальное агентство общественного здравоохранения следит за ситуацией в стране, связанной с распространением гриппа, острых инфекций верхних дыхательных путей и тяжёлых острых респираторных инфекций.

Согласно эпидемиологическим данным в территориях, за неделю (29.04.19-05.05.19) заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей составила 92,23 случая на 100 000 населения, что значительно ниже порога эпидемии (315,88 случаев на 100 000 населения). Это на 47,9% ниже по сравнению с прошлой неделей (22.04.19-28.04.19).

За отчётный период не было зарегистрировано ни одного случая сезонного гриппа. В течение недели в вирусологической лаборатории на предмет присутствия вирусов гриппа было исследовано 9 образцов. Результат оказался отрицательным во всех случаях.