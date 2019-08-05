Эпидемиологическая ситуация в столице: за неделю госпитализированы почти 200 человек

Эпидемиологическая ситуация в столице: за неделю госпитализированы почти 200 человек

С 26 июля по 1 августа в Кишинёве было зарегистрировано 502 случая инфекционных заболеваний, отравлений и побочных явлений, что на 130 случаев меньше, чем неделей ранее. Информация была представлена на оперативном заседании в примэрии.

В 317 случаях речь идет об острых диарейных заболеваниях. В 184 случаях заболели дети.

В указанный период с данными заболеваниями были госпитализированы 191 человек. Кроме того, было зарегистрировано 18 случаев туберкулеза, 6 случаев скарлатины, 5 случаев коклюша и 2 случая кори.

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