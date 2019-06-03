Эпидемиологическая ситуация в Кишиневе: за неделю госпитализированы 86 человек

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С 24 по 30 мая в Кишиневе было зарегистрировано 335 случаев инфекционных заболеваний, отравлений и побочных явлений, что на 89% меньше, чем неделей ранее. Информация была представлена на оперативном заседании в примэрии.



В 144 случаях речь идет об острых диарейных заболеваниях. Это на 26 случаев меньше, чем на прошлой неделе. В 89 случаях заболели дети. В указанный период с данными заболеваниями были госпитализированы 86 больных.

Кроме того, было зарегистрировано 12 случаев туберкулеза, 33 случая скарлатины и 63 случая ветрянки.