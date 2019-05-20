Эпидемиологи предупреждают об опасности пищевых отравлений в жаркий период года

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Специалисты Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) выступили с рядом рекомендаций по предотвращению пищевых отравлений в условиях более высокой температуры воздуха, способствующей развитию микроорганизмов в пищевых продуктах, особенно в скоропортящихся (мясо, молочные продукты и рыба).

Глава пресс-службы НАОЗ Олеся Кроитор отметила, что, по мнению эпидемиологов, наиболее распространенными причинами пищевых отравлений являются продукты, приобретенные в несанкционированных местах, на улицах или импровизированных рынках. По ее словам, симптомы пищевого отравления возникают внезапно, чаще всего через несколько часов после приема зараженного продукта. У пациента возникает состояние общей слабости, боли в животе, рвота, диарея, передаёт moldpres.md.

Во избежание подобных ситуаций специалисты рекомендуют соблюдать правила гигиены и чистоты, правильно хранить приготовленные и сырые продукты, а также соблюдать условия и оптимальные температуры хранения во время приготовления пищи.

По данным НАОЗ, в последние годы число случаев отравления и пищевого отравления увеличилось на 31%. Тенденция роста заболеваемости сохраняется и в первые четыре месяца 2019 года.