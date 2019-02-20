Эпидемия вблизи Молдовы: от гриппа в Румынии скончались 142 человека

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По данным Национального центра общественного здоровья Румынии, число случаев смерти от вируса гриппа достигло 142.

Последней жертвой стал 18-летний юноша из округа Прахова, у которого был подтверждён вирус гриппа А. У молодого человека были и другие заболевания, а вакцину от вируса гриппа он не получал, пишет publika.md.

Во вторник, 19 февраля, от гриппа скончались три женщины и двое мужчин. Возраст погибших составляет от 58 до 89 лет. В понедельник, 18 февраля, вирус унёс жизни двух женщин в возрасте 26 и 50 лет, а также двух мужчин 50 и 80 лет. Стоит отметить, что до настоящего времени вакцину получили более 1 млн жителей Румынии.

Не менее тревожная ситуация обстоит в Молдове. Так, за последнюю неделю от гриппа скончались 7 жителей нашей страны. Таким образом, с начала зимнего периода грипп унёс жизни 27 человек.