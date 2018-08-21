Эпидемия кори: число заболевших в Молдове превысило 100 человек (ВИДЕО)

Корь в Молдове распространяется с невероятной скоростью: всего за один день количество заболевших возросло с 86 до 113.

У 56 пациентов инфекция была подтверждена лабораторными анализами, передаёт publika.md. Преобладающее количество заразившихся регистрируются в Чадыр-Лунге, Тараклии, Кагуле и Ниспоренах. Власти государства требуют штрафовать сотрудников Национального агентства общественного здоровья и местные органы власти, которые будут признаны виновными в том, что они не предприняли действий для предотвращения эпидемии.

На юге страны уже предпринимают срочные меры. Так, было объявлено, что в Гагаузии ни один ребёнок не переступит порог школы, пока не предъявит медицинскую справку, в которой значатся все дозы вакцины против кори. Местные власти утверждают, что ситуация в регионе более чем серьёзная, вплоть до того, что в Чадыр-Лунге будет объявлен красный код в связи со вспышкой кори. Таким образом, группа, в которую войдут представитель полиции, примэрии и врач, будут обходить все семьи, которые выступают против вакцинирования, и попытаются убедить их в необходимости иммунизации ребёнка.

– Проанализировав ситуацию в стране, а также в связи с установленным оранжевым кодом, мы приняли решение, что без сертификата о вакцинировании к школе не будет допущен ни один ребёнок, – сообщил глава Чадыр-Лунгского района Валентин Кара.

Стоит отметить, что для тех несовершеннолетних, которые пропустили все три этапа вакцинации в 1 год, 7 или 15 лет, будет разработан индивидуальный план иммунизации. Вакцина будет предоставляться бесплатно. Государство платит за каждую дозу по 45 леев. Примечательно, что стоимость лечения кори составляет 7000 лей.