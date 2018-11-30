Эпидемия гриппа вблизи Молдовы: на Украине закрыты 22 школы

Сезон гриппа в самом разгаре: 22 школы Харьковской области на Украине уже закрыты из-за эпидемии. Информация была предоставлена Министерством здравоохранения в Киеве.

Большинство учебных заведений заработают снова после 3 декабря. Власти соседней страны говорят, что в последующий период число пациентов, заболевших сезонным гриппом A(H3N2), может значительно возрасти.

По данным Министерства здравоохранения Украины, за прошедшую неделю количество заболевших увеличилось на 8,2% по сравнению с первой половиной этого месяца, сообщает unica.md со ссылкой на местные источники.