Энтузиасты привели в порядок танк-памятник, изуродованный унионистами (ФОТО)

Энтузиасты привели в порядок танк-памятник, изуродованный унионистами (ФОТО)

Советский танк-памятник, расположенный в Леушанах, вновь свежевыкрашен и сияет чистотой.

Всё благодаря двум энтузиастам-добровольцам, которые собственноручно закрасили нарисованный унионистами Шалару румынский флаг и заодно обновили краску на всём памятнике, отмыли табличку и сам танк. Также они привели в порядок окружающую территорию, собрав немалое количество мусора – 10 мешков.

– Мемориальный комплекс «Виктория» оказался ненужным балластом для районных и местных властей, которые не могут или не желают его содержать должным образом. Как бельмо в глазу, он поднимает сахар и давление «унионистам» и прочим негодяям, желающим переписать нашу историю. Но я повторял и повторяю снова: сколько раз они его изуродуют, столько раз мы его восстановим, – подчеркнул энтузиаст.

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