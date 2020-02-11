Электронные подписи набирают популярность среди граждан

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Всё больше и больше граждан выбирают электронную подпись. Об этом свидетельствуют статистические данные, обнародованные Центром информационных технологий в финансах (ЦИТФ).

За последний год количество физических лиц, получивших электронную подпись, превысило 18 000. Этот показатель увеличился по сравнению с 2018 годом на 11,3%. Абсолютное большинство пользователей обновили имевшиеся у них сертификаты открытых ключей, пишет moldpres.md. Согласно статистике ведомства, на конец 2019 года общее количество физических и юридических лиц, имеющих электронные подписи, составило 32,4 тысяч.

Электронная подпись предоставляет владельцам доступ ко всем электронным государственным услугам. Она имеет ту же юридическую силу, что и голографическая, и устраняет необходимость личного присутствия в государственных учреждениях.