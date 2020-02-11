Электронные подписи набирают популярность среди граждан

Электронные подписи набирают популярность среди граждан

Всё больше и больше граждан выбирают электронную подпись. Об этом свидетельствуют статистические данные, обнародованные Центром информационных технологий в финансах (ЦИТФ).

За последний год количество физических лиц, получивших электронную подпись, превысило 18 000. Этот показатель увеличился по сравнению с 2018 годом на 11,3%. Абсолютное большинство пользователей обновили имевшиеся у них сертификаты открытых ключей, пишет moldpres.md. Согласно статистике ведомства, на конец 2019 года общее количество физических и юридических лиц, имеющих электронные подписи, составило 32,4 тысяч.

Электронная подпись предоставляет владельцам доступ ко всем электронным государственным услугам. Она имеет ту же юридическую силу, что и голографическая, и устраняет необходимость личного присутствия в государственных учреждениях.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md