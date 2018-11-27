Электронная система оплаты в общественном транспорте снова на обсуждении

На следующей неделе рабочая группа, ответственная за реализацию проекта внедрения электронной системы оплаты для общественного транспорта в Кишинёве, встретится для утверждения тендера. Об этом на сегодняшнем заседании Муниципального совета Кишинева объявил глава столичного управления транспорта и дорожных коммуникаций Виталие Бутучел.

Муниципальные советники говорят о том, что данный проект предоставит возможность отслеживать количество пассажиров и избегать ситуаций, когда пассажиры путешествуют без оплаты, пишет tv8.md. Власти предлагают установить на дверях троллейбусов и автобусов устройства для учёта числа пассажиров. Эти данные будут передаваться водителю. Однако, по словам Виталие Бутучел, такая опция увеличит стоимость проекта не менее чем на 20%, а то и на 30%.

Стоит отметить, что ранее муниципальные власти пообещали, что система электронных платежей для столичного общественного транспорта будет введена в 2018 году.