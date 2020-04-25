Электронная подпись становится всё более популярной

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В первом квартале текущего года число граждан, получивших по запросу электронные подписи в Центре информационных технологий в области финансов (ЦИТФ), продолжило расти. Их количество увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,5% и превысило 4,8 тысячи.

Специалисты ЦИТФ объясняют рост числа желающих получить электронные подписи расширением спектра электронных публичных услуг и повышением доверия людей к эффективности их использования, передает IPN. В январе-марте 2020 года общее количество электронных подписей, выданных ЦТИФ физическим и юридическим лицам, увеличилось на 2,6% и составило более 5,6 тысяч. По состоянию на 31 марта число физических и юридических лиц, обладавших электронными подписями, составило более 28,7 тысяч.

Экономические агенты могут использовать электронную подпись для дистанционного подписания контрактов и документов, экономя время и финансовые ресурсы, а граждане могут подписывать документы, заявления или официальные заявления без их предоставления в офисы государственных учреждений.

Начиная с 8 апреля текущего года, ЦТИФ продлил до двух лет срок действия выданных электронных подписей. Таким образом, заинтересованные лица могут запросить в зависимости от необходимости выдачу электронной подписи сроком на один-два года.

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