Экзамены на степень бакалавра: решение о порядке проведения тестирования объявят 15 мая

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Окончательное решение по поводу порядка организации и проведения экзаменов на степень бакалавра в этом году объявят 15 мая. Об этом на брифинге для прессы заявил министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров.

– Министерство примет самое верное решение для того, чтобы и в этом сложном году дети смогли достойно завершить лицей, получить международно признанный диплом и свободно выбрать образовательное учреждение для дальнейшего обучения в стране или за рубежом, – сказал он.

Шаров отметил, что до указанной даты ведомство предоставит различные варианты проведения экзаменов премьер-министру Иону Кику, после чего будет принят и объявлен окончательный вердикт по этому поводу.

Напомним, что “последний звонок” и выпускной-2020 в этом году из-за пандемии коронавируса будут отменены.