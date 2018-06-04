Экзамены без лишнего стресса: психолог дал выпускникам 9 главных советов перед сдачей БАКа

Наступают самые сложные времена для выпускников школ. Считанные дни остались до первого экзамен на степень бакалавра.

В этот период очень важно сохранить спокойствие и достойно справиться с этой трудностью. В связи с этим психолог дал несколько советов о том, как справляться со стрессом в период экзаменов, пишет stirilocale.md. Так, специалист Татьяна Тофан предлагает выпускникам предпринимать следующие меры во избежание депрессий:

– распределить время на подготовку к экзамену, что исключит возникновение паники в связи с его нехваткой;

– посмотреть на вещи в перспективе, то есть понять, что ты учишься для своего будущего, а не для кого-то другого;

– ночной сон должен составить не меньше 8-9 часов, а если выпускник чувствует себя уставшим, то ему стоит поспать днём примерно 1 час;

– прогулки и спортивные занятия на свежем воздухе придадут сил в этот важный период;

– питание должно включать в себя как можно больше фруктов, овощей и злаков;

– сосредоточьтесь на конечном результате – сдаче бакалавра. В этот период лучше оставить в стороне развлечения;

– рассказывайте своим родным, близким или преподавателям о своих эмоциях и чувствах перед экзаменом. Это поможет вам чувствовать себя в безопасности;

– разделите лист бумаги на две равные части. Слева напишите то, что вас заставляет ощущать стресс, а справа то, что может вам помочь с этим справиться;

– думайте позитивно и настраивайте себя на успех всегда, а не только во время экзаменов.