Экстремальные дороги Кишинёва: с ямами не справляются даже спецмашины (ФОТО)

Экстремальные дороги Кишинёва: с ямами не справляются даже спецмашины (ФОТО)

В Кишинёве спецавтомобиль застрял колесом в глубокой яме, которая образовалась в центре столицы. Нелепая ситуация попала на камеру. 

Ситуация на дорогах столицы заметно ухудшилась после того, как начал таять снег. Под снегом водители ежедневно находят не подснежники, как это принято, а ямы. С неровностями дороги не справляются не только легковые автомобили, а даже специализированная техника.

Так, сегодня утром спецмашина оказалась заблокированной в глубокой яме, которая образовалась на улице Сфатул Цэрий в столичном секторе Центр, пишет unimedia.md. По словам свидетелей инцидента, автомобиль застрял колесом в яме, после того, как под ним провалился асфальт.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md