Экстремальные дороги Кишинёва: с ямами не справляются даже спецмашины (ФОТО)

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В Кишинёве спецавтомобиль застрял колесом в глубокой яме, которая образовалась в центре столицы. Нелепая ситуация попала на камеру.

Ситуация на дорогах столицы заметно ухудшилась после того, как начал таять снег. Под снегом водители ежедневно находят не подснежники, как это принято, а ямы. С неровностями дороги не справляются не только легковые автомобили, а даже специализированная техника.

Так, сегодня утром спецмашина оказалась заблокированной в глубокой яме, которая образовалась на улице Сфатул Цэрий в столичном секторе Центр, пишет unimedia.md. По словам свидетелей инцидента, автомобиль застрял колесом в яме, после того, как под ним провалился асфальт.