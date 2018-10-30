Экстази с изображением Трампа на 5,5 млн леев были изъяты у молдавских посредников наркосхемы (ФОТО)

Экстази с изображением Трампа на 5,5 млн леев были изъяты у молдавских посредников наркосхемы (ФОТО)

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам выявила и пресекла деятельность преступной группировки, специализирующейся на незаконном обороте наркотических веществ.

По данным пресс-службы ведомства, в течение 2018 года группа лиц, действуя в основном в северных регионах страны, организовала схему транзита наркотических веществ в особо крупных размерах через территорию РМ. Согласно материалам дела, наркотики тщательно прятались в транспортные средства, перевозимые в Молдову из стран ЕС. Затем члены банды, получив запрещённые вещества, перевозили их контрабандой в Российскую Федерацию для дальнейшей продажи.

В результате предпринятых мер органы правопорядка обнаружили и изъяли  12 211 таблеток экстази массой 5,6 килограммов, общая стоимость которых на чёрном рынке составляет около 5,5 миллионов леев. Уголовное преследование по данному факту продолжается. Правоохранителям предстоит выявить и привлечь к ответственности всех членов преступной группировки, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

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