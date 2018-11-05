Экспорт, мигранты, инвестиции и гуманитарное сотрудничество: Игорь Додон подвел итоги визита в РФ (ВИДЕО)

Президент Республики Молдова Игорь Додон провел пресс-конференцию, в рамках которой раскрыл детали достигнутых им договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным во время своего второго официального визита в РФ, который состоялся в период с 31 октября по 1 ноября.

По словам главы государства, сторонам удалось обсудить многие вопросы, в особенности в том, что касается экономической и социальной сфер и сотрудничества в энергетической и гуманитарной областях. Речь шла и о приднестровском урегулировании, а именно о том, чего удалось добиться в этом направлении за последние годы, об уже прошедших встречах с главой Приднестровья Вадимом Красносельским и о предстоящей, намеченной на декабрь этого года.

В ходе беседы были приняты следующие важные решения:

Экспорт молдавской продукции на российские рынки

В частности, Игорь Додон отметил, что за последние годы есть позитивная динамика в том, что касается товарооборта с Россией, а молдавские товары возвращаются на рынок РФ после того, как в 2014 году были введены ограничения, от которых пострадали сотни молдавских производителей.

– Но несмотря на то, что нам удалось разблокировать российский рынок для нескольких сотен компаний и по некоторым категориям рост впечатляет, таможенные пошлины на молдавские товары делают наши продукты менее конкурентоспособными. Например, на яблоки пошлина составляет 6 евроцентов на килограмм. Таким образом, дополнительные затраты на каждый килограмм яблок составляют от 1 до 2 леев. Также есть пошлины на овощи, консервы, винодельческую продукцию, – рассказал президент.

Вот почему, по словам президента, на его просьбу отменить таможенные пошлины на самые востребованные в России молдавские товары – фрукты, овощи, консервы и винодельческую продукцию, которые представляют наибольший объем экспорта в РФ, – российский лидер ответил согласием. Таможенные пошлины будут отменены, начиная с 1 января 2019 года.

– Это очень важное решение для наших производителей. Очевидно, что после отмены этих пошлин вырастет экспорт нашей продукции. Если до сих пор производитель яблок должен был оставить на таможне пошлину в размере 1,5 леев за килограмм, сейчас этой пошлины не будет. Производители смогут продать свой товар по более высокой цене, – сказал он.

Вместе с тем, отметил президент, срок действия данного решения ограничен и рассчитан всего на полгода. Игорь Додон объяснил, почему.

– Эти переговоры должно вести правительство. Но, к сожалению, последние 1,5 года кабинет министров не общается с партнерами из РФ. Первые контакты на уровне министерств иностранных дел состоятся на этой неделе, 8 ноября. Впервые государственный секретарь МИДЕИ отправится в РФ с марта 2017 года, когда правительство запретило всем чиновникам ездить в Молдову. Для более системного решения нужны переговоры правительств. Мы уверены, что по истечении этих шести месяцев в Молдове будет новое правительство, которое будет проводить переговоры с РФ, – добавил он.

Игорь Додон также отметил, что провел беседы на тему того, чтобы в ближайшее время в Молдову прибыли эксперты Россельхознадзора и Роспотребнадзора для увеличения списка компаний, которые смогут экспортировать свою продукцию в РФ.

Мигранты

Второе важное решение было принято в отношении молдавских мигрантов – которые находятся на территории РФ или на территории Молдовы с запретом на въезд в Россию. Игорь Додон напомнил, что в прошлом году в результате достигнутых им с Владимиром Путиным договоренностей был объявлен этап амнистирования по статье 26 Федерального закона РФ “О порядке выезда из РФ и въезда в РФ”, которым смогли воспользоваться примерно 30 тысяч граждан. Все это время граждане обращались к президенту с просьбой добиться амнистии и по статье 27.

– В результате договоренности, с 1 января 2019 года начнется второй этап амнистирования – по статье 27 и по статье 26 для тех, кто не успел ранее. Механизм по амнистированию будет разработан в ближайшие 10-15 дней и объявлен руководством РФ. В период с 24 по 25 ноября у меня запланированы встречи с молдавскими мигрантами в Москве и Санкт-Петербурге, на которых я детально объясню этот механизм, чтобы около 180 тысяч граждан, у которых на данный момент есть нарушения законодательства РФ, смогли воспользоваться этой амнистией, начиная с 1 января 2019 года, – пояснил президент.

Гуманитарное сотрудничество

В рамках встречи с Владимиром Путиным глава государства обратился к нему с просьбой увеличить количество бюджетных мест для абитуриентов, которые хотят учиться в РФ. Кроме того, было решено объявить 2019 год – годом Республики Молдова в Российской Федерации, а 2020 год – годом Российской Федерации в Республике Молдова.

Инвестиции и помощь

Стороны также договорились о поддержке со стороны России различных инфраструктурных проектов и оказании социальной помощи.

– Речь идет об инфраструктурных проектах, которые связали бы два берега Днестра. Не исключаю, что это будет ремонт дорог или строительстве новых. Кроме того, в последующие недели будет передана первая партия специальной техники от РФ населенным пунктам Молдовы. Это автомобили “Камаз”, которые в последующие недели, надеюсь, будут распределены бесплатно по городам и муниципалитетам Молдовы. Думаю, с учетом зимы эту технику ждут и она нужна в каждом населенном пункте, – рассказал Додон.

Взвешенная внешняя политика

В заключение Игорь Додон отметил, что, как и на встречах с другими лидерами, он заявил Владимиру Путину, что Молдова будет вести взвешенную внешнюю политику, которая будет основываться на национальных интересах страны, и дружить и с Востоком, и с Западом. В данном контексте глава государства проинформировал журналистов о том, что сегодня в Вашингтон отправляются двое его советников, которые проведут встречи на высоком уровне и обсудят именно этот подход – ведения двусторонних взаимовыгодных отношений со всеми странами.

– Мы не прорусские и не проамериканцы, мы – молдаване, – подчеркнул Додон.

Президент отметил, что ранее аналогичные дискуссии велись в Вене и будут проведены в ближайшее время в Берлине и в Париже. Игорь Додон также рассказал, что по приглашению Эммануэля Макрона в конце этой недели примет участие в важном мероприятии, которое соберет руководителей более 100 стран. В рамках мероприятия глава государства проведет встречи с президентами стран ЕС. Также Игорь Додон получил приглашение к участию в важном мероприятии в Лондоне, где намерен озвучить этот же посыл.

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