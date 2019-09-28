Эксперты: Выступление президента в ООН – историческое событие для Молдовы

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Историческое событие, выведшее Молдову на качественно новый уровень дипломатии. Так прокомментировали политологи выступление главы нашего государства с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Эксперты оценивают речь Игоря Додона положительно, подчеркивая, что после вчерашнего дня наша страна стала еще более открытой к мировому сообществу.

По мнению политологов, в своем выступлении с центральной трибуны Генеральной Ассамблеи ООН глава государства обозначил ряд важных вопросов и отношения к ним руководства Молдовы, тем самым выведя нашу страну на качественно новый уровень и сделав ее более открытой. Эксперты подчеркивают, что Игорь Додон сумел заинтересовать участников ассамблеи своей речью, так как затронул как проблемы мирового сообщества, так и акцентировал их внимание на том, какие вызовы стоят перед нашей страной, пишет Accent TV.

– Очень важно, что президент передал ряд посылов, очень важных для международного сообщества от имени Молдовы. В первую очередь, и я думаю, что это впервые в истории, когда глава государства обозначил, пожалуй, самую серьезную проблему РМ – миграцию и демографический кризис, через который проходит наша страна. Другой важный посыл президента касался прав человека, в частности, присутствия женщин в процессе принятия решений. В этом вопросе Молдова занимает очень хорошее место, я бы даже сказал, что мы – выше многих развитых стран. И это очень хорошо, что президент рассказал мировому сообществу об этих достижениях, – говорит журналист, политический обозреватель Игорь Волницкий. – Надо учитывать одну вещь: в Генеральной Ассамблее ООН участвуют более 200 государств, и надо уметь построить выступление таким образом, чтобы оно затрагивало, с одной стороны, проблемы, которые интересуют всё мировое сообщество, и, с другой стороны, найти какие-то точки, акцентировать их, которые интересны для других с точки зрения страны, которая их представляет. Я думаю, что вчерашнее выступление президента было очень взвешенным и показало его зрелость как политика, – отмечает бывший вице-премьер РМ Александр Муравский.

Говоря о приднестровском вопросе, которому было уделено много внимания в президентской речи, эксперты отметили, что глава государства безапелляционно дал понять, что критика переговорного формата «5+2» необоснованна, и что этот формат не исчерпал свой потенциал. Кроме того, политологи считают, что в выступлении Игоря Додона прозвучал четкий ответ, какой путь приднестровского урегулирования видит сам глава государства.

– Глава государства заявил о том, что приднестровский вопрос должен быть разрешен, с учетом суверенитета и территориальной целостности Молдовы. Это очень важный посыл, потому что до этого очень многие не могли понять цель, преследуемую президентом. И я думаю, что он ответил на этот немой вопрос с центральной трибуны Генассамблеи ООН, таким образом, отбросив все опасения по соответствующей теме, – отметил Волницкий.

В то же время Волницкий сообщил, что критика со стороны некоторых партнеров по правящей коалиции была вполне ожидаема, потому что в состав власти вошли партии с диаметрально противоположными взглядами, поэтому на протяжении 100 дней правления вопрос приднестровского урегулирования нигде не упоминался. По словам другого политолога и политтехнолога, Яна Лисневского, критика, звучащая в адрес заявления главы государства, не содержательна и поверхностна, потому что критикующие не захотели понять дипломатический язык президента.

– Своим заявлением о том, что лучше Молдове быть нейтральным государством, президент и подразумевал, что любая страна, обладающая статусом нейтралитета, не размещает на своей территории иностранную армию. Просто он это выразил иносказательно, а не напрямую, – сказал Лисневский.

При этом он заявил нашему телеканалу, что весь мир услышал от президента Молдовы политически зрелую речь, не агрессивную, не радикальную, а миролюбивую, подчеркнув, что подобное миролюбие и спокойствие, показанное Игорем Додоном, сыграет положительную роль в последующих переговорах с представителями мирового сообщества.

– В первую очередь, произошло изменение внешнеполитического имиджа Молдовы. Мы увидели совершенно иное отношение, более миролюбивое. Мы увидели зрелый политический дискурс, потому что господин Додон говорил и о ЕС, и, в то же время, о РФ. Мы увидели дистанцирование от конкретного вектора и переход к сотрудничеству с международным сообществом, – добавил он.

О том, что речь была конструктивной, не агрессивной и выверенной, заявил и Борис Шаповалов. Политолог обращает внимание на то, что в своем выступлении глава государства затронул региональную ситуацию, и то, как Молдова намерена позиционировать себя в отношениях со странами-партнерами.

– Мне очень понравилась его открытая позиция, заявленная с трибуны Генассамблеи ООН, о том, что он является приверженцем концепции общей Европы от Лиссабона до Владивостока. Это, конечно, потрясающая идея, и хорошо, что наш президент озвучил её с такой высокой трибуны. Здесь же автоматически получается, что эта идея тесно увязывается со сбалансированной внешней и внутренней политикой РМ, о которой наш президент тоже рассказал, – подчеркнул Шаповалов.

Историю молдавской дипломатии можно разделить на «до и после» выступления главы нашего государства с трибуны Генассамблеи ООН. Такого мнения придерживается политолог Николай Паскару. Он полагает, что это событие вполне можно считать историческим для нашей страны.

– Данное выступление можно смело назвать историческим. За всю историю демократии в нашей стране не было такой акцентированной, продуманной речи, которая бы отображала мнение всех наших граждан и страны. Я думаю, что это новый этап для молдавской дипломатии, когда мы перестали жаловаться на ситуацию, которая есть. Наоборот, мы показали, что взяли в руки эту ситуацию и идём вперёд, чтобы работать и изменить положение дел в стране, – говорит Паскару.

Выступление Игоря Додона с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН было ключевым мероприятием в повестке визита президента в США.