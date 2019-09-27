Эксперты высоко оценивают выступление Игоря Додона с трибуны ООН

Речь Президента Республики Молдова Игоря Додона с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН вызвала широкий резонанс в обществе. Вот как прокомментировали выступление главы государства известные эксперты и аналитики.

Виктор Боршевич, бывший посол Молдовы в Китае (комментарий для enews.md):

– Я бы назвал речь Игоря Додона в ООН по-крестьянски мудрой, в самом лучшем смысле. Посмотрите, что сейчас творится в мире. В США идёт настоящее побоище между Трампом и тамошними демократами. Параллельно Америка ведёт уже неприкрытую торговую войну с Китаем. А вы помните, каким ещё совсем недавно было в мире отношение к ООН? Многие призывали её чуть ли не закрыть. Нынче же мнение поменялось на прямо противоположное. Потому что сегодня вдруг оказалось, что это единственная организация на планете, способная хоть как-то объединять страны во имя решения глобальных проблем. В отличие от всевозможных «клубов» – «семёрок», «двадцаток» и прочих. И вот президент крохотной Молдовы выходит на трибуну ООН и делает самое правильное, что в этой ситуации можно придумать. Сквозь его выступление чётко прослеживается главная линия — роль Организации объединённых наций в современном мире как никогда велика. Молдова это понимает и поддерживает. Когда у вас на шатком столе стоит хрустальная статуэтка, то стол лучше не трясти и не раскачивать. Игорю Додону это удалось.