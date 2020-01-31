Эксперты высоко оценивают шансы на победу кандидата ПСРМ в депутаты по округу в Хынчештах

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Примерно 30% экспертов, опрошенных компанией “iData”, считают, что на предстоящих выборах в парламент по округу №38, Хынчешты, победит кандидат Партии социалистов, доктор медицины Штефан Гацкан. Результаты исследования были представлены сегодня.

Примерно столько же полагают, что шансы на победу есть у кандидата ДПМ, бывшего главы территориального отделения Госканцелярии в Хынчештах Иона Мереуцы. В то же время всего 25% экспертов полагают, что мандат депутата может получить кандидат ПДС Олеся Стамате.

Компания опросила также граждан, живущих в данном округе. 20,3% из них заявили, что, скорее всего, победит независимый кандидат. На втором месте, согласно этому же опросу, кандидат ПСРМ с 15,4%, а на третьем – представитель ПДС с 10,3%. За кандидата блока “Униря” намерены голосовать 9,6%. В отличие от экспертов, граждане не высоко оценивают шансы на победу кандидата ДПМ – всего 4,1% считают, что он может занять первое место. Еще 35% опрошенных пока вообще не знают, за кого будут голосовать.

Выборы по одномандатному округу №38 пройдут 15 марта. Их объявили после того, как избранный в Хынчештах в прошлом году демократ Александр Ботнарь отказался от мандата депутата в пользу должности примара.