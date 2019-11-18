Эксперты выявили самый загрязнённый участок реки Бык

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Самый загрязнённый участок реки Бык расположен в городе Страшены. Специалисты Агентства окружающей среды предупредили, что данный случай является исключительным с точки зрения загрязнения поверхностных вод.

В результате исследования было установлено, что на данном участке реки содержится 0,25 мг растворенного кислорода, что характерно пятой степени загрязнения воды, передаёт realitatea.md.

Пятая степень загрязнения говорит о повышенном отклонении физико-химических и биологических качеств воды, обусловленным человеческим фактором. На этом фоне биологические компоненты, в частности рыба, пострадали, а вода не может быть использована в пищевых целях.