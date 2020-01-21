Эксперты: Санду и Нэстасе боятся выдвигать свои кандидатуры. Поражение им дорого обойдётся

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После того, как партии “Действие и солидарность” и “Платформа достоинства и правды” объявили кандидатов на парламентских выборах в избирательном округе №38 (Хынчешты), возник резонный вопрос, почему в законодательный орган страны не баллотировались сами лидеры этих формирований, Майя Санду и Андрей Нэстасе. Политологи считают, что это было стратегическое решение, основанное на страхе поражения.

По мнению политолога Корнелиу Чуря, пишет politics.md, кандидат от ПДС Олеся Стамате является прототипом Майи Санду, но “в менее привлекательной оболочке”. В то же время, считает Чуря, настоящий лидер выдвинул бы свою кандидатуру, даже рискуя проиграть.

– Майя Санду боится возможного провала. Если бы она выдвинула свою кандидатуру и проиграла, это имело бы драматические последствия для нее на президентских выборах. Вот почему она решила воздержаться. Но с политической точки зрения так не делается. Лидер должен стоять во главе, не прячась за спинами других. Санду выставила вперёд Стамате как пушечное мясо, а сама предпочла остаться в стороне и продолжать строить свою политическую карьеру, – заключил эксперт.

В свою очередь, политолог Ян Лисневский считает, что из двух кандидатов, представленных ПДС и ППДП, “выиграет третий”. Рассуждая математически, понятно, почему Майя Санду не рискует проиграть в Хынчештах.

– В условиях скрытого конфликта между ПДС и ППДП в Хынчештах невозможно выиграть в одном туре. В Хынчештах имеет значение личность. Олеся Стамате, быть может, “красивый кандидат”, однако она не может обещать конкретных вещей в определённых избирательных округах, потому что ПДС больше не в правительстве, а в оппозиции, а стратегия, которая использовалась на местных выборах, не может быть применена и в округах, – считает Лисневский.

Напомним, 15 марта в избирательном округе №38 (Хынчешты) пройдут парламентские выборы. Решение было принято после того, как депутат Александру Ботнарь, избранный 24 февраля в данном избирательном округе от ДПМ, решил отказаться от парламентского мандата в пользу поста примара Хынчешт.