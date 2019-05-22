Эксперты: Рост цен – сговор, выгодный правительству

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Правительство намеренно не вмешивается в ситуацию с резким и необоснованным ростом цен на большинство овощей и фруктов. Более того, помимо своего полного бездействия, действующий кабинет министров, руководимый Павлом Филипом, обладая всеми необходимыми рычагами, чинит препоны местным аграриям, получая от этого и экономическую, и политическую выгоду. К такому мнению пришли эксперты-экономисты в эфире передачи «Reflector analitic» на телеканале Accent TV.

По словам экономиста, депутата от фракции Партии социалистов Владимира Головатюка, резкий рост цен на фрукты и овощи, наблюдаемый в апреле-мае, происходит ежегодно на протяжении уже нескольких лет, однако правительство, вместо того, чтобы вмешаться в ситуацию и подготовиться к этому скачку цен, лишь усугубляет положение.

– В 2018 году была засуха, из-за чего у нас сократилось производство и лука, и помидоров, и овощей в целом, на 9-10%, но что, разве государство об этом не знало? Давайте посмотрим, что было в апреле прошлого года, – тоже рост цен. 3 года назад – то же самое. Значит, это какая-то сезонность. Тогда почему государство не подготовилось к этому, почему не сделало соответствующие предложения, почему не заполнило склады? Вместо этого, по нашей информации, на таможнях, наоборот, остановка, – отметил Головатюк.

В свою очередь, экономист Вячеслав Ионицэ подчеркнул, что неправильно перекладывать всю ответственность за рост цен на сельхозпродукцию на аграриев, уточнив, что сельхозпроизводители ничего не выигрывают от взвинченных цен на фрукты и овощи.

– Не надо вмешивать крестьянина в этот рост цен. При закупке картофеля оптом по цене 5 леев, добавьте транспортные расходы, еще 1 лей, и все остальные налоги. Но как бы то ни было, если продают картошку по 10 леев за кг, крестьянин все равно получает свои 4 лея. Если продаете картошку по 20 леев, крестьянин все равно получает те же свои 4 лея. Поэтому не надо во всю эту историю вмешивать крестьян, – сказал Ионицэ.

Владимир Головатюк также добавил, что правительство, ради каких-то своих геополитических целей, приносит в жертву молдавских аграриев, из-за чего, в результате, страдает все население Молдовы.

– Я встречался с сельхозпроизводителями, они не знают, что делать с выращенным ими луком. Хороший урожай, качественный продукт. Мне аграрии говорят: «Мы не знаем, куда девать лук, все закрыто». А в это время, мы закупаем тысячи тонн лука из Украины. Вот такая политическая солидарность у нас была с режимом Порошенко, – заметил он.

Подводя итог, эксперты констатировали, что необоснованный рост цен на овощи и фрукты является чистой воды сговором, происходящим при попустительстве, если не при содействии правительства, которое никак не наказывает экономических агентов, вздумавших вести нечестный бизнес.

– У нас экономические агенты позволяют себе творить невозможное, потому что знают, что за это им ничего не будет, – считает Ионицэ. – Я полагаю, что здесь – чистой воды сговор. И если посмотреть на структуру цены по той же картошке, луку и другим овощам, – то там зашкаливает рентабельность, – констатировал Головатюк.

Стоит отметить, что в последнее время в Молдове в несколько раз возросли цены на картофель, лук, морковь и капусту, которые, традиционно являются самыми ходовыми и самыми дешевыми овощами. Так, в некоторых магазинах, стоимость 1 кг картофеля превышала цену 1 кг импортных бананов. Население негодовало, однако правительство во главе с действующим премьером Павлом Филипом, обладающее всеми необходимыми рычагами влияния, не предприняло никаких мер для того, чтобы урегулировать возникшую на рынке ситуацию.