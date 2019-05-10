Эксперты рассказали, что происходит с уровнем воды в реках Днестр и Прут

Эксперты рассказали, что происходит с уровнем воды в реках Днестр и Прут

После сильных дождей, которые недавно прошли в Молдове, уровень воды в Днестре поднялся. По словам директора Агентства «Воды Молдовы» Андрея Антоневича, максимум через два дня уровень воды восстановится.

Кроме этого, уровень воды поднялся в реке Прут, пишет realitatea.md. Ранее Государственная гидрометеорологическая служба прогнозировала паводки в период с 9 по 15 мая.

Стоит отметить, что в Румынии уже был объявлен «желтый» код в связи с повышение уровня воды в реке Прут. В конце прошлой неделе там было затоплено 15 гектаров земель сельскохозяйственного назначения и приблизительно 200 гектаров лесов.

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