Эксперты: ПСРМ больше всех выиграет от досрочных выборов

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Самые высокие шансы на победу и у пропрезидентской Партии социалистов, в случае если в 2020-ом году в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Об этом также сообщают представители компании «IDATA», ссылаясь на свое исследование. Из 20 квалифицированных экспертов с разными политическими взглядами 50% высказались за победу ПСРМ.

По данным исследования, 50% опрошенных экспертов уверены, что в случае досрочных парламентских выборов в нынешнем году больше всех от этого выиграют социалисты. Еще 35% считают, что главным бенефициаром досрочного голосования может быть партия «Действие и солидарность». По 5% полагают, что от выборов могут выиграть демократы, «Наша партия» или партия «Шор».

В то же время 70% экспертов считают, что вероятность проведения досрочных парламентских выборов в этом году крайне мала, а другие 10% – что шансов нет вообще. Еще 5% заявили, что уверены в проведении повторного голосования, а 15% полагают, что вероятность велика. По данным исследования, 100% опрошенных экспертов заявили, что ПСРМ, ПДС и ДПМ войдут в парламент в случае повторных выборов. Лишь 35% считают, что шансы есть и у ППДП и партии «Шор».