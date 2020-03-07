Эксперты приветствуют решение об уменьшении долгового бремени на граждан (ВИДЕО)

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Утверждение проекта, предусматривающего уменьшение долгового бремени за «кражу века», – очень важное и знаковое решение. В этом уверены эксперты. Они говорят, что принятый законодательным органом документ несёт не только социально-экономическую нагрузку, но и является безусловным сигналом для общества, демонстрирующим, что политики умеют исполнять данные в предвыборной кампании обещания.

По словам экономиста Михаила Пойсика, принятый в пятницу проект говорит о серьёзности намерений нынешнего руководства страны в вопросе не только расследования «кражи века», но и возврата украденных денег. Так, эксперт напомнил, что Генпрокуратура, наконец, взялась за руководство Национального банка того периода, а по инициативе президента парламент утвердил уменьшение долгового бремени для населения.

Разрешите поздравить всех наших сограждан с тем, что произошло уникальное событие: после 5 лет профанации и саботажа с поиском миллиарда, наконец, занялись этим делом всерьёз. Раньше за этот украденный миллиард должны были отчитываться вы. Это выражалось в вашей зарплате, в ваших социальных льготах, это строительство дорог, это бюджетные деньги. И то, что этот долг сняли, наконец, с плеч народа, и должны повесить на тех, кто украл миллиард, – это справедливо, и, наверное, у всех вызывает воодушевление, – сказал Пойсик.

По мнению политолога Яна Лисневского, правительство, пытаясь реализовать инициативу президента Игоря Додона, нашло верное и справедливое решение: разработать механизм, который бы перекладывал долговое бремя за «кражу века» с населения – на Национальный банк Молдовы.

Правительство нашло возможность разрешить эту проблему. И, естественно, так как недавно Генпрокуратура заявила о вовлечении Нацбанка в эти банковские махинации, и деньги ушли именно из банковской структуры, Нацбанк и должен возместить этот ущерб, – добавил он.

В то же время Лисневский подчеркнул, что, помимо социальной составляющей этого решения, существует и огромная его политическая компонента. Эксперт отметил, что принятие парламентом этого законопроекта дало сигнал обществу: это преступление не останется безнаказанным.

Абсолютно все партии в предвыборной кампании обещали, что снимут эту тяжкую ношу с граждан. К большому сожалению, мы не увидели полного консенсуса по этому вопросу, когда абсолютно все депутаты, всех политических фракций, сдержат свое обещание и поддержат эту инициативу. На мой взгляд, политики должны были поддержать эту инициативу, но, скорее всего, из-за предвыборной компоненты не сделали этого, – добавил он.

Лисневский констатировал, что депутаты так называемой группы Канду-Санду-Шор отказались голосовать за уменьшение долгового бремени из-за эгоистических политических амбиций, не желая, чтобы все лавры от принятого решения достались её автору – президенту Додону.

Вся заслуга, всё внимание будет привлечено к президенту, который и выступил с этой инициативой. И, мне кажется, что именно поэтому некоторые политики повели себя эгоистично и не поддержали эту инициативу, – подытожил он.

Напомним, вчера парламент по инициативе Игоря Додона принял проект об уменьшении долгового бремени на граждан, образовавшегося в результате кражи миллиарда из трёх банков страны в 2014 году. Глава государства поприветствовал это голосование, отметив, что это только первый шаг.