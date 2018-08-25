Эксперты: При поставках газа из Румынии тарифы вырастут (ВИДЕО)

Разговоры молдавских властей о закупке газа в Румынии связаны не с надеждами на снижении тарифов, а с политическими играми. Такую оценку недавним заявлениям министра Кирилла Габурича дали экономические эксперты.

Так, если Молдова начнёт покупать газ не в России, а в Румынии, тарифы не снизятся, как уверяют в правительстве, а, наоборот, вырастут, рассчитали эксперты. По словам депутата от Партии социалистов, экономиста Владимира Головатюка, никто не оспаривает необходимость альтернативных источников, но сомневается в том, что в данном случае Молдова получит другой качественный источник газа, пишет a-tv.md.

– Для строительства газопровода из Румынии нужны большие деньги. Эти расходы в конечном итоге лягут на население, – считает Головатюк.

Он напомнил также, как решался вопрос с электроэнергией и «Юнион феноса»: затраты просто переложили на потребителей, тарифы выросли.

Доктор экономики Михаил Пойсик уверен, что в газовом вопросе преобладает политический звон. Он согласен, все эти предвыборные заявления приведут к удорожанию газа в будущем.

– У Румынии нет излишних энергетических ресурсов, в том числе газа. Она может быть только транзитером, то есть опять же, через поставки российского газа зайти вокруг Украины. Поэтому он не может быть дешевле, раз транспортный путь длиннее. Если украинская труба будет закрыта, тогда это по необходимости, но это однозначно будет дороже, – отметил он.

Строительство газопровода активно продвигает Румыния. Если проект реализуют, эта страна начнет получать деньги от перепродажи российского газа. Нынешние молдавские власти подталкивают к такому сценарию, они ругают старый контакт с «Газпромом», но не заключают новый.

Сейчас Россия продаёт тысячу кубометров газа Молдове за 150 долларов, то есть примерно как для союзного государства, Белоруссии. Прибалтика платит на четверть дороже. По некоторым данным, если газ начнёт приходить из Румынии, Молдова будут платить не 150, а 220 долларов за газ. Заявления властей о газе вызваны не попыткой снизить цену, а политическими причинами, чтобы показать, что Молдова отделяется от России. Получается, Молдова сама стреляет себе в пятку, а это непрофессионализм, отмечает Михаил Пойсик. По его словам, о национальных интересах власти забыли и играют только на политический резонанс.

Напомним, 20 августа министр экономики заявил про отказ от перезаключения контракта с «Газпромом». Надежды власти возлагают на газопровод из Унген. Он должен связать молдавскую газотранспортную систему с румынской и якобы создать «альтернативу российскому маршруту поставок».