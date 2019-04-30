Эксперты подсчитали, сколько коров держат молдаване

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В 2018 году в республике было зарегистрировано наименьшее количество коров за последние 40 лет. По данным Национального бюро статистики, поголовье крупного рогатого скота сократилось на 12,8% и достигло 144 200 голов. Поголовье коров уменьшилось на 14,3% – до 96 300 голов.

Также сократился и объём сельскохозяйственного производства. В первом квартале этого года этот показатель снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году, пишет agora.md.

Согласно данным Национального бюро статистики, в первом квартале 2019 года поголовье овец и коз сократилось более чем на 6%, а птиц – на 8,3%. Производство молока в домашних хозяйствах снизилось незначительно. С другой стороны, производство молока на фермерских хозяйствах увеличилось на 10,8%, а производство яиц возросло на 6,9%.

Спад производства продукции животноводства связывают с сокращением поголовья скота всех видов в домашних хозяйствах. Это не касается продукции свиноводства – здесь наблюдается рост на 1%.