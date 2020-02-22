Эксперты: первые 100 дней работы правительства – оценка положительная! (ВИДЕО)

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Правительству Иона Кику исполнилось ровно 100 дней. За это время кабинет министров инициировал ряд поистине амбициозных проектов и национальных программ, приступил к выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества как с Западом, так и с Востоком, и взял на себя ответственность за реализацию начатых ранее реформ. Журналисты Accent TV узнали, какими были эти 100 дней, по мнению экспертов, и какого мнения о работе правительства придерживаются сограждане.

По единогласному мнению экспертов, правительство Иона Кику принесло присягу в очень непростой для Республики Молдова период. После череды политических кризисов новый кабинет министров вернул людям надежду, и во многом эти чаяния оправдались. Политолог Игорь Волницкий отметил, что с первых дней работы премьер-министр приступил к активной деятельности.

Правительство Иона Кику демонстрирует достаточную вовлечённость и активность, учитывая текущую ситуацию. Повестка кабмина насыщена, премьер-министр старается реагировать на все проблемы, которые возникают в обществе, будь то требования протестующих или ситуация с коронавирусом и так далее. Мы видим, что правительство активно работает и в социальной сфере, и в экономике, и во внешней политике, – отметил Волницкий.

Говоря о политическом аспекте, эксперт Борис Шаповалов отметил, что главным достижением правительства Кику является решение вопроса взаимоотношений с международными партнёрами. Политолог отметил, что впервые кабинет министров не на словах, а на деле выстраивает выгодный для страны диалог и с Западом, и с Востоком.

Правительство Иона Кику решило вопрос взаимоотношений с МВФ и с внешними донорами. Это, наверное, главное достижение. Если помните, правые пугали общество, что международные структуры и Европейский союз не будут поддерживать это правительство. Это говорит о том, что есть доверие, о том, что правительство — правильное, компетентное и может находить язык с ними. Ещё отмечу, что правительство Кику не зациклено на каком-то векторе или направлении. Премьер-министр активно контактирует и с западными специалистами, и с европейскими руководителями, и, в то же время, с восточным вектором. С Российской Федерацией восстанавливаются отношения, – отметил политобозреватель.

Сравнивая правительства Кику и Санду, политолог Ян Лисневский подчеркнул, что нынешний кабмин занялся тем, в чём, в первую очередь, нуждается страна: решением социально-экономических вопросов.

Правительство Санду — это электоральный, политический кабмин, потому что 5 месяцев они занимались избирательной кампанией, это не секрет. Санду больше занималась встречами в районах, не особо уделяя внимание вопросам социально-экономического характера, в чём, собственно, крайне нуждалась страна. Здесь же мы видим, что Ион Кику, наоборот, больше внимания сосредотачивает на социально-экономических проектах, которые могут обеспечить некую стабильность в обществе, потому что возвращать доверие придётся долго, это не быстрый процесс, – сказал Лисневский.

После деятельности предыдущих кабинетов министров восстанавливать доверие к институту правительства придется ещё долго, отмечают эксперты. Особенно “попотеть” придётся в сфере экономики, считает Михаил Пойсик, подчёркивая, что первые шаги, сделанные премьер-министром Ионом Кику, в этом направлении – многообещающие.

Экономика – очень инерционная система, и, как тяжёлый грузовик, её невозможно резко остановить, или повернуть направо и налево. Здесь присутствует то, что было наворочено предыдущим правительством Филипа, Майи Санду, которая, по сути дела, сдала добровольно свою власть и управление страной. Но сегодня для того, чтобы изменить движение этого поезда, делается очень много, и уже сделано много положительного. На ситуацию в экономике повлияли успехи правительства Кику, достигнутые в социальной сфере, в том числе рост зарплат некоторых категорий населения, индексация пенсий дважды в год, – высказался эксперт. Любое производство имеет смысл, если есть куда продать продукцию. И то, что упорно не хотела делать Майя Санду, и предыдущее правительство Филипа тоже, а именно – организовать торговлю с Россией, делает кабмин Кику. Почему? Потому что есть товары, которые мы продаём на Запад. Например, на Запад мы продаем половину продукции из давальческого сырья, и плюс где-то ещё 2/3 это примитивное сырье: пшеница, кукуруза, подсолнечник, орехи. А продукцию с высокой добавленной стоимостью, включая фрукты, яблоки, мы почти 100% продаём на Восток, конкретно – в Россию, – уточнил Пойсик.

Положительную оценку первым 100 дням правительства Кику дают и граждане страны. По их мнению, кабинетом министров сегодня руководит профессионал.

Я считаю, что он старается. Так я вижу. У него есть желание что-то сделать, он пробует, и у него получается. Я так думаю.

С моей точки зрения, всё идёт хорошо. Не знаю, как будет дальше, но дай Бог. Мне нравится, как работает и он, и его команда. Дай Бог, чтобы у него всё получалось, и чтобы ему удалось реализовать всё, что было обещано. На мой взгляд, это правительство лучше для граждан, чем то, правое правительство. Хорошо, я считаю. Он молодец. После того, что было, конечно, есть сдвиги. Удачи ему и здоровья, чтобы всё было хорошо у нас.

Удовлетворён работой премьер-министра и глава государства Игорь Додон. Отвечая на вопросы сограждан на своей платформе, президент подчеркнул, что кабмин Кику, вне зависимости от политической обстановки, сохранит свой пост как минимум до конца 2020 года. В то же время глава государства хотел бы, чтобы правительство работало весь мандат, до 2023 года.

Ион Кику будет премьер-министром как минимум до конца 2020 года. Но я бы хотел, чтобы он остался премьером до 2023 года. Он справляется со своей работой, и, в общем, это правительство профессионалов, – подчеркнул глава государства.