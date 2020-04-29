Эксперты о кредитном соглашении с Россией: В компетенцию КС не входит рассмотрение вопросов “целесообразности”

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Говорить о том, что при заключении кредитного соглашения с Российской Федерацией были нарушены какие-либо принципы суверенитета нашей страны – “просто несерьезно”. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” заявил бывший председатель Конституционного суда Молдовы Виктор Пушкаш.

– Я участвовал в разработке и принятии Декларации о суверенитете РМ, Конституции, я участвовал в рассмотрении нескольких таких вопросов, когда работал в Конституционном суде. Говорить о том, что ущемляются права государства, – просто несерьезно, – сказал он.

Не видит никакого нарушения суверенитета в заключенном соглашении и бывший вице-премьер Виктор Степанюк. Эксперт отметил, что этот договор ничем не отличается от многих других, заключенных Молдовой, а все законные процедуры при его подписании были соблюдены.

– Документ выгоден в нынешних условиях. Я усматриваю в действиях оппозиции политический, избирательный интерес. У КС очень большие полномочия, но основной представитель народа – парламент. Конституционный суд должен следовать букве Конституции. Судьи КС не выше парламента, не выше Конституции. Я не вижу в этом договоре никакого нарушения суверенитета страны, – подчеркнул Степанюк.

В то же время бывший судья ЕСПЧ, экс-министр юстиции Станислав Павловский обратил внимание на то, что “рассмотрение вопросов целесообразности не входит в компетенцию Конституционного суда”.

– Конституционный суд рассматривает исключительно вопросы конституционности. Если мы сейчас начнем говорить о том, что хорошо, а что плохо, что красиво, а что некрасиво, процентная ставка большая или маленькая, – это всё не касается конституционности, это касается целесообразности, – пояснил он.

Напомним, Конституционный суд по запросу депутатов ПДС, ППДП и группы “Про-Молдова” приостановил вступление в силу кредитного соглашения с Российской Федерацией. Заседание КС по этому вопросу состоится 7 мая.

Ранее и глава государства, и премьер-министр отмечали, что если договор будет заблокирован, многие запланированные в бюджете расходы окажутся аннулированными, в том числе: социальные выплаты, инвестиции в ремонт дорог, компенсирование процентов по кредитам, взятым экономическими агентами для выплаты зарплат, поддержка медицинской системы и сельского хозяйства.

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