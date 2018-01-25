Эксперты бьют тревогу: «группы смерти» снова набирают популярность в соцсетях

На смену «Синему киту» пришел «Новый путь».

Едва родители успели порадоваться тому, что избавились от такой напасти, как игра «Синий кит», как Интернет всколыхнули новости о том, что оборот начинают набирать другие подобные «группы смерти».

Так, российских подростков стали завлекать в игру «Новый путь», где также для начала несовершеннолетним предлагают пройти ряд, казалось бы, безобидных заданий, сообщает iz.ru.

По словам одной из участниц, кураторы попросили всех игроков расшифровать некий код. Кроме того, подростков вынуждают размещать у себя на страничках в соцсетях определенные картинки и хештеги.

Стоит отметить, что «прародитель – игра «Синий кит», финальной целью которой является самоубийство, появилась в январе прошлого года. Тогда на волне популярности этой игры пострадали и двое подростков в Кишиневе. Парень и девушка делились в соцсетях снимками на тематику суицида, а к одной из фотографий прикрепили хэштег #синие киты. В результате, несовершеннолетние 15 и 16 лет спрыгнули с 18-этажки на пересечении бульвара Траян и улицы Гренобле.