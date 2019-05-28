Эксперты: 95% лифтов в столичных многоэтажках нуждаются в срочной замене (ВИДЕО)

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95% лифтов в столичных многоэтажках нуждаются в срочной замене. Жильцы некоторых жилых домов жалуются, что их лифты постоянно ломаются, в них становится опасно ездить. “Возраст” большинства лифтов перешагнул отметку в 25 лет. Именно столько составляет срок эксплуатации, гарантированный производителем.

– Этим лифтам больше 40 лет, их электродвигатели морально и физически устарели. Они раз в неделю выходят из строя. А любой перемотанный двигатель – это порядка 3-4 тысяч леев, – рассказал глава МП «Лифтсервис» Ион Станчу.

Ежемесячное обслуживание одного старого лифта обходится муниципальному бюджету примерно в 800 леев. Этих затрат можно было бы избежать, установив в домах старого жилого фонда новые лифты. По словам главы МП «Лифтсервис», сейчас все лифты устанавливаются с микропроцессорами, то есть, экономия электроэнергии составляет минимум 30%.

Стоит отметить, что в 2018 году в столице полностью заменили 18 лифтов. С начала этого года – ни одного. В этом году из бюджета было выделено 5 миллионов леев на капитальный ремонт жилых домов, в том числе на ремонт лифтов. Однако этих денег не хватит на замену устаревших механизмом, поэтому чиновники призывают жильцов объединяться в ассоциации и решать проблемы самостоятельно.

– Возможно, мы вынесем на обсуждение некоторые идеи для того, чтобы стимулировать жильцов объединяться в ассоциации, предоставляя им в качестве подспорья капитальный ремонт или ремонт лифтов, – сказал замглавы муниципального Управления ЖКХ Геннадий Дубица.

В столице на сегодняшний день функционируют 2 155 лифтов. Тариф на обслуживание лифтов для жильцов составляет в среднем 15 леев на человека.