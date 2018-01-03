Экспертиза подтвердила: сокамерник убийцы Кристины Пархоменко был изнасилован

В отношении подозреваемого заведено второе уголовное дело.

Об этом сообщает портал deschide.md со ссылкой на собственные источники. Те же источники рассказали, что первоначально насильник предложил жертве добровольно заняться сексом, а после отказа последнего применил силу. Всё произошло 29 декабря.

Сообщается также, что сотрудники пенитенциара не подозревали о происходящем, так как жертва из боязни не давал об этом знать. Лишь на следующий день он написал жалобу в адрес директора пенитенциара, после чего был немедленно изолирован и получил психологическую помощь.

В Департаменте пенитенциарных учреждений журналистов призвали к пониманию деликатности ситуации и предложили ограничиться официальным пресс-релизом.

Напомним, накануне стало известно, что один из убийц Кристины Пархоменко подверг сексуальному насилию несовершеннолетнего сокамерника в пенитенциаре №13, а также напал на сотрудников тюрьмы.