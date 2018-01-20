Эксперт: Выход Молдовы из СНГ спровоцирует рост тарифов на газ и электроэнергию

Если Республика Молдова выйдет из СНГ, вырастут цены на газ и электроэнергию. Об этом заявил юрист Сергей Мишин в ходе передачи “Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.

Мишин отметил, что на протяжении 26 лет Республика Молдова имеет экономические выгоды благодаря членству в СНГ. Среди них – преференциальные таможенные пошлины для различных грузов, газ дешевле, чем в европейских странах, свободное передвижение между государствами-членами сообщества. Членство в этой организации предоставляет Республике Молдова довольно много преимуществ, а если Молдова выйдет из СНГ, то цены на газ и электроэнергию вырастут, считает эксперт.

Мишин также назвал эту инициативу либералов популистским ходом в год парламентских выборов. Он считает, что это намерение не увенчается успехом.

Напомним, ранее инициативу либералов жестко раскритиковали президент и социалисты.