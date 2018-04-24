Эксперт: Состояние столичного Виадука должны проверить специалисты (ВИДЕО)

Эксперт: Состояние столичного Виадука должны проверить специалисты (ВИДЕО)

Время, возросший с годами транспортный поток, коррозия металла и грунтовые воды могли не самым лучшим образом повлиять на состояние Виадука в Кишиневе.

Об этом сказал бывший заместитель главного архитектора Кишинева Валерий Лупашко. Он отметил, что, бесспорно, время иногда влияет на несущую способность зданий за счет различных факторов, как природных, так и естественных.

– Если раньше Виадук проектировался для одного потока, сегодня поток стал гораздо мощнее, интенсивнее. Поэтому без экспертной оценки никаких движений мы не сможем сделать. Даже если он в отличном состоянии, все равно сказать об этом должны эксперты, – подчеркнул эксперт.

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