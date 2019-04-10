Эксперт: Полученные на банковские карты доходы превысят в 2019 году общий объём денежных поступлений

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Сумма доходов, полученных гражданами Молдовы на банковские карты в 2019 году, достигнет 67 миллиардов леев и впервые превысит объем операций с наличными. Десять лет назад доходы, полученные гражданами на банковские карты, составляли 25% от общего объема доходов, а в настоящее время они достигают половины этого объема, считает экономист ИРСИ «Вииторул» Вячеслав Ионицэ.

Эксперт констатировал, что 80% социальных выплат (пенсий и пособий) осуществляются на карты. По его мнению, в ближайшие годы оплата услуг и товаров картой составит 25% от общего объема операций с картами, а поощрение платежей посредством карт приведет к сокращению теневой экономики и уклонения от уплаты налогов, передаёт moldpres.md. До 2010 года объем платежей посредством карт в стране и за рубежом составлял 1 миллиард леев, а в 2018 году – на 12 миллиардов леев больше. В 2019 году, согласно прогнозам, эта цифра достигнет 17 миллиардов леев, отмечает Вячеслав Ионицэ.

По данным Национального банка Молдовы, рынок безналичных операций, осуществленных посредством карт, вырос в 2018 году почти на 2,2 млрд. леев по сравнению с предыдущим годом и достиг рекордного уровня в 7 млрд. леев. Объем платежей, осуществленных электронными платежными инструментами внутри страны в прошлом году вырос на 45%, по сравнению с 2017 годом, и достиг рекордных 13,7% от общего объема операций с картами, выпущенными в Республике Молдова. Это восьмой год подряд, когда рост объема платежей электронными платежными инструментами значительно превышает средний показатель по рынку. Граждане Молдовы стали пользоваться POS-терминалами в семь раз чаще, чем шесть лет назад.

Безналичные платежи, осуществляемые посредством карт, составили 5,2 млрд. леев или 88% от общего объема операций. Данные НБМ также показывают, что объем операций с картами, выпущенными в Республике Молдова, осуществленных в стране и за рубежом, составил 57,9 млрд. леев. Экономист Вячеслав Ионицэ прогнозирует, что в 2020 году этот показатель составит 77,8 млрд. леев.