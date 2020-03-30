Эксперт: Молдавский лей входит в число региональных валют, сохраняющих сильные позиции по отношению к доллару

0

Молдавский лей сохраняет сильные позиции по отношению к американскому доллару. Такой вывод сделал экономист Вячеслав Ионицэ, который сравнил валюты торговых партнёров нашей страны. Он разработал Валютный показатель Молдова – 10 (ВПМ-10), который состоит из 10 валют главных торговых и экономических партнеров нашей республики.

Согласно исследованию, после трех недель усиления по отношению к ВПМ-10, на прошлой неделе молдавский лей незначительно обесценился – на 0,29% к ВПМ-10, однако с начала года национальная валюта укрепилась на 2,01%. В то же время он отмечает, что все валюты из корзины обесцениваются по отношению к доллару США, а региональные валюты понесли наибольшие потери из-за кризиса. Так, с начала года потеряли: российский рубль (-27,22%), украинская гривна (-17,43%), чешская крона (-11,33) и польский злотый (-10,76%).

Экономист констатирует, что пока валюты торговых партнеров теряют свою силу по отношению к доллару, молдавский лей сдает свои позиции намного медленнее. Аналогичную динамику демонстрирует и румынский лей, пишет actualitati.md.

– Сильная позиция национальной валюты в регионе, с одной стороны, позволяет сохранять низкий уровень импортных цен, что идет на пользу населению, но, с другой стороны, снижается конкурентоспособность экономических агентов, что является препятствием для экспорта молдавских товаров в страны региона, — считает Ионицэ.

Он рекомендует Национальному банку сдерживать валютный курс посредством интервенций, но «не слишком мощных», чтобы обеспечить конкурентоспособность молдавских компаний на внешних рынках.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.