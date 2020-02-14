Эксперт: Миллиарды долларов в год – цена претензий Михалко к новым правилам внутренней торговли в Молдове

Авторский комментарий от первого лица эксперта в области экономики Олега Косых.

Когда Юрий Лянкэ в 2014 году от лица Молдовы подписал Соглашение о углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС, восторг стоял такой, что голоса реалистов просто тонули в общем визге ликования.

Спустя пять лет Европейский союз в лице главы Делегации ЕС в РМ Петера Михалко недвусмысленно дает понять: молдавский рынок – это не ваш рынок, и правила на нем будет устанавливать совсем другие люди, чем те, которые живут, работают и что-то производят в стране.

Именно такой вывод проистекает из заявления дипломата о том, что «ЕС удивлен, что в парламентскую повестку возвращаются законопроекты, не соответствующие обязательствам перед ВТО и соглашению о зоне свободной торговли (DCFTA), в частности, поправки к закону о внутренней торговле».

Казалось бы, какое дело послу такого мощного политического и экономического сообщества как ЕС до механизмов, которые намерены применять в Молдове для регламентирования внутренней торговли, то есть определения принципов взаимоотношений, скажем, торговых сетей и поставщиков или производителей?

Ан нет. Демократические принципы и верховенство права – дело, конечно, важное, но в соглашении о зоне всеобъемлющей свободной торговле между ЕС и Молдовой о них только порядка 20 страниц, все остальные 900 (!) экономика и торговля. То есть деньги. Причем деньги большие.

Если Петер Михалко поднимает бровь с укоризной, что тогда должна сделать Молдова, у которой в 2015-ом, первом году после вступления в силу Соглашения об Ассоциации с ЕС, экспорт Молдовы на европейские рынки составил 1,2 млрд. долл. США, а импорт — 1,9 млрд. долларов США. Тот год на этом направлении показал минус 736 млн. долларов США в торговом балансе.

А вот данные 2018-го: экспорт в ЕС – 1,8 млрд. долларов США., импорт – 2,8 млрд. долларов США, торговый дефицит уже минус 988 млн. долларов США.

Эти цифры говорят сами за себя, как и полки молдавских магазинов. Зайдите в любой квартальный сетевой супермаркет: уже сейчас практически четверть винных полок занята импортной продукцией – причем по цене сопоставимой или даже ниже чем отечественное вино. Вы могли себе это представить еще 10 лет назад?

Миллиарды долларов в год – вот цена претензий европейского дипломата к молдавскому законопроекту о внутренней торговле.

Международные корпорации, давно действуя в тесной связке, выстроили такую схему, что у независимого производителя просто нет никаких шансов прорваться на полки магазинов, чтобы реализовать свой товар.

Зайдите, например, в «KAUFLAND» и пройдитесь вдоль полок с продуктами питания – молоком, колбасами, конфетами. Часто встречаются молдавские производители? То-то и оно.Что в таких условиях должно делать государство? Зарыть голову в песок и сделать вид, что ничего необычного не происходит, чтобы спустя несколько лет констатировать, что в Молдове вообще не осталось пищевой, мебельной и иной другой промышленности?

А что делать с теми людьми, которые останутся безработными в результате массового банкротства отечественных фирм? Эти вопросы можно продолжать, и именно эти риски пытаются предвосхитить инициаторы поправок в закон о внутренней торговле, которые так не нравятся Петеру Михалко.

Кстати, его понять можно – в конце концов, он находится в Кишиневе, чтобы защищать интересы ЕС, который его сюда и направил. Но и молдавские власти тоже обязаны думать о интересах собственных граждан. И для любого здравомыслящего человека понятно, что интересы жителей Молдовы должны превалировать, когда речь идет о экономическом благополучии отечественных производителей.

Судя по всему, эти приоритеты ставят во главу и в правительство, которое в продолжение президентской инициативы о защите отечественных производителей, направило в парламент законопроект, предполагающий зарезервировать для молдавских товаропроизводителей не менее 50% места на полках. Весьма разумное и совсем недискриминационное положение, однако, по понятным уже причинам в штыки встретили те, кто уже мысленно поделил молдавский рынок – международные корпорации, недовольство которых по факту и озвучил Петер Михалко.

Теперь молдавским властям предстоит второй этап борьбы за внутренний рынок. И если для этого надо пересмотреть Соглашение с ЕС о зоне свободной торговле, значит это надо сделать. Ведь его положения – не Божьи заповеди, а потому обсуждаемы и изменяемы. Для этого нужна только воля правительства и понимание, что каждый доллар из дефицита торгового баланса – это деньги, навсегда покидающие Молдову. Но было бы справедливее, чтобы они оставались здесь, в стране, в которой жили наши родители и будут жить наши дети.