Эксперт: Легковые автомобили занимают 20% полезной площади улиц Кишинёва

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У муниципальных властей есть в запасе максимум пять лет, чтобы решить проблему автомобилей в Кишиневе, а решением является умная система городских платных парковок, считает экономист ИРСИ “Viitorul” Вячеслав Ионицэ.

По его мнению, использование городской инфраструктуры в качестве парковок абсурдно, поскольку стоимость уличной парковки в центре города в 2-3 раза выше, чем многоуровневой парковки. Ионицэ утверждает, что в текущем году в Кишиневе зарегистрировано около 195 тысяч легковых автомобилей, что в 40 раз больше, чем 50 лет назад, когда было построено большинство дорог и улиц в городе.

– В 2020 году только легковые автомобили, зарегистрированные в городе, занимают 21,4% общей площади дорог и улиц. Здесь мы должны добавить автомобили тех, кто живет в городе без регистрации и ежедневных гостей столицы. Самая плачевная ситуация – в центре столицы, где машины занимают 40-60% полезной площади улиц, – отмечает эксперт.

По словам Ионицэ, после 1990 года каждые 15 лет количество курсирующих по Кишиневу автомобилей удваивается, поэтому городская инфраструктура уже давно перестала справляться с огромным потоком машин.

Стоит отметить, что в 2019 году в Республике Молдова было зарегистрировано более миллиона транспортных единиц, из которых около 650 тысяч легковых автомобилей.