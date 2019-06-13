Эксперт: Конституционный суд объявил войну народу

0

Конституционный суд объявил войну народу Республики Молдова. Об этом эксперт, юрист Фадей Нагачевский заявил в рамках передачи «Персональный акцент» на телеканале Accent TV, комментируя последние скандальные решения КС.

По мнению Нагачевского, Конституционный суд поставил арифметические действия выше воли народа. Эксперт отмечает: КС был обязан признать волеизъявление людей, а не пытаться своими решениями лишить дееспособности парламент республики, поступая ангажировано, в интересах Демпартии.

– Парламент Республики Молдова – это народ. Парламент, который создал Конституцию, является отцом Конституционного суда. И отец, и мать КС и Конституции РМ – это парламент. И это означает, что это – народ. А КС объявил войну своему народу. Он пошел против своих матери и отца! Это не может быть законным и легитимным. Более того, Парламент РМ в субботу принял декларацию о том, что КС пытается узурпировать власть в пользу партии демократов. С этого момента любые движения, решения КС уже не являются легитимными, – сказал юрист.

Коснулся гость программы и оценки происходящего, которую уже озвучили международные союзы, юридические эксперты и остальные, кто пристально наблюдает за последними событиями в нашей республике. Она прозвучала на официальном уровне как внутри страны, так и далеко за ее пределами.

– На территории РМ большинство экспертов высказывается за то, что КС действовал по беспределу. Даже Союз адвокатов, а это около 4 тысяч лучших юристов в РМ, признал, что КС действовал ангажировано, – добавил он.

Эту же позицию высказали и 86 неправительственных организаций РМ, а также Европейский союз юристов. Что касается персонально исполнителей таких решений, то им Фадей Нагачевский напомнил: узурпация власти – действие противозаконное и уголовно наказуемое. Но пока есть еще щадящие пути выхода из этой ситуации. Для этого нужно принять решение о добровольной передаче власти, отметил эксперт.