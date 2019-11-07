Эксперт: Кому вообще нужны такие смехотворные комиссии?

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По поводу отмены результатов конкурса высказался и экономист, бывший глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ, заявивший, что оценки, выставленные представителями отборочной комиссии, полностью совпадают с баллами, отданными международным экспертом.

Поэтому, по мнению Ионицэ, говорить о том, что какой-то определенный член комиссии как-то повлиял на итоговые результаты, – бессмысленно.

– Вывод один: комиссия очень четко выразила свое решение в отношении 4 кандидатов. Первые 4 фаворита, отобранные членами отборочной комиссии, точно такие же, как и те, которых одобрил иностранный эксперт. Проблема не в голосовании, а в фундаментальном подходе: кому вообще нужны такие смехотворные комиссии? – отметил он.