Эксперт: Кодекс ТВ и радио небывало ужесточили (ВИДЕО)

Спешно утвержденный парламентом новый Кодекс о телевидении и радиовещании Республики Молдова может привести к установлению жесткой цензуры и запрету на выражение в СМИ иного мнения, кроме как выгодного действующей власти. К такому мнению пришли эксперты в эфире авторской программы Людмилы Бельченковой «Полюс» на телеканале Accent TV.

– Мое мнение таково, что все изменения, которые были внесены на протяжении последних лет, они уже есть в новом Кодексе. Все, о чем говорили с точки зрения усиления защиты прав человека, прав ребенка, это все уже есть в новом Кодексе и было в старом. С этой точки зрения ничего не поменялось. Поменялись три наиболее важные вещи, которые я бы охарактеризовал как возможность цензуры, ужесточение правил для вещателей и ужесточение правил для кабельных операторов. По всем этим трем моментам я считаю, что кодекс ужесточили небывалым образом, – отметил эксперт в области права Дмитрий Безобразов.

Юрист выразил опасения в том, что данные меры могут привести к «полному вычищению того телерынка, который существует сейчас, к полной перемене его действующих лиц».

– Если останется только один телехолдинг по итогам всего этого, я не удивлюсь, – добавил Безобразов.

В свою очередь, эксперт Фадей Нагачевский выразил уверенность в том, что новый проект Кодекса о телерадиовещании создан в качестве эффективного инструмента борьбы власти с так называемой пропагандой.

– Это борьба не нашей власти, это борьба, как я понимаю, американцев против Российской Федерации, – отметил эксперт.

Фадей Нагачевский указал и на нелогичность действий действующей в Молдове власти, которая присоединилась к директиве о трансграничном вещании, которая распространяет свое действие исключительно на страны, входящие в ЕС.

Эксперт Виталий Катанэ уверен, что новый кодекс необходим, в первую очередь, самой Республике Молдова.

– Почему на молдавском информационном поле должно быть такое «Гуляй, Толя!», каждый делает, что хочет. А в России, например, нам не разрешают открыть какое-то телевидение на румынском языке или на русском даже. То, что важно для государства это создать, во-первых, свое информационное пространство, – сказал Виталий Катанэ.

Между тем, по мнению юриста Адриана Лебединского, новый закон о телевидении и радиовещании будет защищать, в первую очередь, его авторов.

– Кто у нас авторы этого закона? Официально подали Канду, председатель парламента, и три члена комиссии по культуре и СМИ. То есть, заблаговременно было ясно, что эти три человека попытаются через профильную комиссию протолкнуть его, – отметил Лебединский.

Он также подчеркнул, что парламент меньше чем за месяц рассмотрел, изучил и утвердил целый Кодекс о телевидении о радиовещании в то время, как на его разработку ушло гораздо больше времени. Юрист уверен, что такая спешка правящей власти снова связана со стремлением поскорее получить денежный транш от европейских структур в обмен на присоединение к антироссийской риторике.