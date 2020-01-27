Эксперт: Государство только выиграет от приватизации компании «Metalferos»

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Эксперт в области экономики Вячеслав Ионицэ полагает, что от приватизации предприятия «Metalferos» государство только выиграет. По мнению аналитика, это создаст конкуренцию на рынке и снизит «политическую коррупцию».



– Государство, если бы компания работала нормально, должно было бы получать гораздо больше налоговых отчислений, чем сейчас, – говорит Ионицэ.

Вместе с тем, он предупреждает: крайне важно, чтобы процесс приватизации был прозрачным, конкурентным и отвечал общественным интересам.

-Успех или провал реформы в области сбора и экспорта металлов зависит именно от процесса приватизации, – отмечает эксперт по экономике.

Сегодня утром президент Игорь Додон предложил правительству выставить компанию «Metalferos» на приватизацию. По его мнению, государство не должно вмешиваться в эту область. В то же время премьер-министр Ион Кику объявил, что правительство выставит компанию «Metalferos» на приватизацию в ближайшее время.