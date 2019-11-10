Эксперт: Где деньги, Май?

Заявление премьер-министра Майи Санду о том, что вотум недоверия правительству Санду лишит граждан повышения зарплат и пособий вызвало недоумение у бывшего вице-премьера Молдовы Александра Муравского.

– Что-то я не понял. Нам министр экономики уже два месяца подряд докладывает, что закрыли и продолжают закрывать схемы выкачивания денег и на “Металферос”, и на железной дороге (только на “железке”, с его слов, у нас уводили по 400 “лимонов” леев в месяц), и от ореховой мафии, и от “Молдтелекома” и от дяди Васи, и от тёти Фроси. А зарплату, оказывается, могут повысить только за счёт западных подпиток. Так где деньги, Зин, ой, Май? – написал он.