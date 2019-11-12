Эксперт: Если проблема была не в конкурсе, зачем Санду и «АКУМ» начали пересмотр всего механизма и дестабилизацию ситуации?

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Политолог Дионис Ченуша отмечает, что ранее член комиссии по отбору кандидатов на пост генерального прокурора Игорь Боцан признал, что конкурс состоялся на основании голосования и принципа консенсуса, а оценки, которые, якобы, стали основанием для аннулирования результата, на самом деле практически не повлияли на формирование шорт-листа.

– То есть, проблема была не в конкурсе. Если то, что говорит Игорь Боцан, – правда, значил конкурс прошёл в нормальных условиях. Тогда вопрос, зачем Майя Санду и «АКУМ» начали пересмотр системы и дестабилизацию ситуации? – вопрошает Ченуша.

Напомним, сегодня парламент рассматривает инициативу ПСРМ об отставке правительства Майи Санду.