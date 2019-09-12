Эксперимент на одной из улиц Тирасполя продолжается: водителям разрешено двигаться в двух направлениях до конца недели

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Водителям легковых транспортных средств разрешено двигаться по улице Мира от пересечения с улицы Одесской в сторону центра Тирасполя до конца текущей недели.

Напомним, накануне сотрудники автоинспекции провели эксперимент: открыли двустороннее движение на данном участке дороги. По истечении прошедших суток в часы пик заторы не наблюдались, также не были зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия, сообщает mvdpmr.org.

По итогам тестирования пропускной способности улицы Мира в администрации города будет принято окончательное решение о возможности двустороннего движения на данном участке дороги. Если эксперимент признают успешным, гражданам, прибывающим в Тирасполь со стороны Слободзеи, это облегчит путь к центральной части города.