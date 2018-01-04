Экс-жена Филата осталась без дипломатического паспорта

Согласно источникам Deschide.MD, бывшая супруга Влада Филата, журналистка Анжела Гонца предъявила на пограничном пункте в Леушенах дипломатический паспорт, однако он оказался просроченным и был изъят у нее.

Гонце пришлось продолжить путешествие, используя обычный паспорт. Дипломатический паспорт был выдан бывшей супруге Влада Филата 31 декабря 2013 года и был годен до декабря 2018 года, пишет источник.

Отметим, что согласно законодательству, дипломатический или служебный паспорт выдается гражданам Республики Молдова, занимавшим должности президента страны, председателя парламента, председателя президиума Верховного совета МССР, а также их женам и мужьям. В 2012 году закон был дополнен по предложению Влада Филата и право получения дипломатического паспорта было предоставлено и бывшим премьер-министрам, а также их женам. В августе 2016 года Анжела Гонца, однако, развелась с Владом Филатом, утратив, таким образом, статус жены бывшего премьер-министра, на основании которого ей и был выдан дипломатический паспорт.