Экс-вице-премьер РМ: Призываю всех, кому дорог Кишинев, голосовать за Чебана

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Кандидат Партии социалистов на пост генерального примара Кишинева Ион Чебан демонстрирует всё большую зрелость и понимание задач, которые ему надо будет решать как примару. Практически по каждому направлению у него есть предложения. Так считает бывший вице-премьер Молдовы Александр Муравский. На своей странице в соцсети он призвал всех, кому дорог Кишинев, отдать свой голос в это воскресенье за Иона Чебана.

– Нам нужен примар, который станет выше над политическими распрями и будет заниматься проблемами города. Причём он должен не только хотеть, но и уметь делать это. С моей точки зрения, Ион Чебан в последнее время демонстрирует всё большую зрелость и понимание задач, которые ему надо будет решать как примару. Практически по каждому направлению у него есть предложения. Можно сегодня обсуждать степень их реальности и исполнимости. Думаю, жизнь внесёт свои коррективы. Важно то, что кандидат чётко видит проблемы. И это сильно отличает его от своего главного соперника – Андрея Нэстасе, который продолжает войну и который за короткий срок успел продемонстрировать свою полную менеджерскую непригодность на посту министра внутренних дел, – отметил он, подчеркнув, что “первый раз за всю свою историю почти десятилетней жизни в Фейсбуке выставляю пост в прямую поддержку одного из электоральных кандидатов”.

Муравский также призвал “всех, кому дорог наш город, отдать свой голос за Иона Чебана”.

– С ним у нас есть хоть надежда на улучшение. С Андреем Нэстасе нет ни только этой надежды, а есть уверенность в дальнейшей деградации города. И последнее! Уже более десятилетия судьбу города решают голоса избирателей пригородов. Поэтому, призываю вас, друзья-кишинёвцы, активно участвовать в выборах. Судьба города должна решаться голосами горожан – подытожил он.

Всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.